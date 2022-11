Politie treft grote hoeveelheid cocaïne aan, drie personen aangehouden

Maandagmiddag zagen agenten van de Landelijke Eenheid van Dienst Infrastructuur een auto rijden in Amsterdam. Op een gegeven moment zagen ze dat de auto stopte en een andere man met een grote tas instapte. Kort daarop verliet de andere man de auto zonder deze tas. De agenten besloten de bestuurder te controleren.

De tas werd in de auto aangetroffen en bevatte maar liefst 7 blokken met vermoedelijk cocaïne. Bij een adres in de buurt dat te linken was aan de man die met de tas was ingestapt werd huiszoeking gedaan en hier werden maar liefst 111 blokken met vermoedelijk cocaïne aangetroffen. Beide mannen, 33 en 38 uit Hillegom en Amsterdam, zijn ingesloten voor verhoor. Na vervolgonderzoek werd nog een 34-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden en ingesloten. De drie verdachten zijn inmiddels voorgeleid en door de rechter-commissaris voor 14 dagen in bewaring gesteld. De politie gaat verder met het onderzoek.