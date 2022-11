Getuigen gezocht van poging overval bewoners

Rond 19.20 uur wordt die avond bij de betreffende bewoners aangebeld. Door het raam zien zij een persoon in vermoedelijk een Post.nl jas staan. Nadat één van de bewoners poolshoogte neemt, wordt hij bedreigd met een wapen. Kort daarop voegt een tweede overvaller zich bij zijn mededader. De bewoners verweren zich en beide daders vluchtten zonder buit.

De politie doet onderzoek naar de poging overval en dezelfde avond heeft de forensische opsporing sporenonderzoek in en bij de woning uitgevoerd. Vandaag volgt een buurtonderzoek.

Signalement daders

Van de daders is op dit moment een beperkt signalement bekend. Het gaat om twee mannen die zich beiden voordeden als pakketbezorgers en gekleed waren in vermoedelijk Post.nl kleding. Eén man heeft een lichte huid, de andere een heel donkergetinte huid.

Tips gevraagd

Getuigen of mensen met meer informatie worden gevraagd om contact op te nemen met de recherche in Flevoland via tel. 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Eventuele beelden – bijvoorbeeld van deurbelcamera’s – kunnen hier ook gedeeld worden. Liever anoniem melden? Dat kan via tel. 0800-7000.