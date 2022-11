Grote spoofingdienst uit de lucht gehaald door internationale samenwerking

Hoe werkt iSpoof

Met de dienst iSpoof kunnen gebruikers eenvoudig hun eigen telefoonnummers verbergen en zogenaamd bellen namens een ander. In de praktijk wordt deze dienst veel gebruikt door oplichters die slachtoffers bellen en zich daarbij voordoen als bijvoorbeeld een bank of overheidsorganisatie. Slachtoffers worden vervolgens met slinkse praatjes misleid om bank- of privégegevens prijs te geven of geld over te boeken. De financiële schade per slachtoffer kan daarbij enorm oplopen. Sommige slachtoffers hebben hun spaargeld of pensioenpot binnen enkele uren zien verdwijnen. Criminelen zoeken daarbij goed naar de hoogste slagingskans waardoor de werkwijze steeds verandert en per land kan verschillen.

Internationale samenwerking

In een lopend onderzoek naar de uitvoerders van bankhelpdeskfraude stuitte het Cybercrimeteam van Midden Nederland op iSpoof en werd ontdekt dat deze op servers in Almere werd gehost. Dit resulteerde in een nieuw onderzoek, volledig gericht op de dienst zelf. Al snel bleek dat een uitbater van deze dienst in Londen woonde en dat de London’s Metropolitan Police Service al een uitvoerig onderzoek op deze persoon was gestart. Een nauwe samenwerking, gericht op het offline halen van de dienst waar veel criminelen dankbaar gebruik van maakten, was vervolgens een feit. Door middel van een tap op de servers in Almere vergaarde de Nederlandse politie inzicht in haar gebruikers en hoe zij te werk gaan. Daaruit werd duidelijk dat gebruikers wereldwijd per maand circa een miljoen gesprekken, of pogingen daartoe, voeren. In Nederland gaat het om vermoedelijk duizenden telefoontjes per maand. De bestrijding van iSpoof moet daarom bijdragen aan het voorkomen van veel slachtoffers.

Arrestaties

De uitbater van iSpoof is op zondag 6 november door de London’s Metropolitan Police Service gearresteerd. Diezelfde week is de dienst iSpoof offline gehaald. De FBI heeft daarbij beslag gelegd op de domeinnaam ispoof.cc. Met behulp van de tap op de servers in Almere wordt ondertussen hard gewerkt om gebruikers van deze dienst uit de anonimiteit te halen. Dit heeft geleid tot de eerste twee aanhoudingen in Nederland. Het gaat om twee mannelijke verdachten uit Almere van 19 en 22 jaar oud. De Nederlandse politie deelt haar informatie over criminele gebruikers met andere landen. totaal zijn er tot nu toe 142 arrestaties verricht en dit aantal loopt loopt naar verwachting de komende tijd nog verder toe.