Verdachten mishandeling Utrecht hebben zich gemeld

Utrecht - In de nacht van donderdag 19 op vrijdag 20 mei 2022 werd een 21-jarige jongen ernstig mishandeld op de Potterstraat. De camerabeelden hiervan werden in Bureau Hengeveld, op social media en op 22 november in Opsporing Verzocht getoond. Dezelfde avond meldden de twee verdachten zich.