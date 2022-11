Man aangehouden voor hacken sociale media account

De politie is een onderzoek gestart na de aangifte van een Nederlands Tweede Kamerlid. Na een uitgebreid en intensief onderzoek en samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten kwam deze 22-jarige man in beeld. De man wordt er van verdacht zich toegang te hebben verschaft tot het account en of de accountgegevens van de houder te hebben overgenomen.

Doorzoekingen

Na de aanhouding van de 22-jarige man hebben er twee doorzoekingen in woningen in Nijmegen plaats gevonden. Bij deze doorzoekingen zijn er verschillende gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek naar de in beslag genomen data kan geruime tijd in beslag nemen. De 22-jarige man is na verhoor heengezonden, hij blijft wel verdachte in deze zaak.

Hacken

Hacken is als iemand binnendringt in andermans computer of online account. Het is strafbaar als dit gebeurt zonder toestemming van de eigenaar van die gegevens. Doel van de hacker is de computer of het account overnemen of gegevens stelen of onbruikbaar maken.