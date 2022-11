Getuigen gezocht steekincident busstation Zuidplein

Aanleiding van het steekincident was een discussie tussen de buschauffeur en twee jonge mannen die de bus binnenkwamen. Ze bedreigden hem en de chauffeur werd zelfs bespuugd. De 43-jarige Rotterdammer nam het voor de buschauffeur op. De kleinste jongen trok een mes en stak hij de Rotterdammer vervolgens meerdere keren. Gelukkig bleken de verwondingen mee te vallen. De man is wel uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De jongens zijn er vandoor gegaan richting het zwembad op de Carnissesingel.



Informatie?

Camerabeelden en sporen zijn veiliggesteld. Het onderzoek is in volle gang. De jongens zijn donker getint en droegen donkere kleding. De kleinste jongen had onder zijn hoody een wit shirt met een bruine onderkant. Heeft u iets gezien of gehoord? Heeft u informatie wat van belang kan zijn voor het onderzoek. Bel dan 0900-8844 of anoniem 0800-7000 of vul onderstaand formulier in.