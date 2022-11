Woning beschoten Spijkenisse: politie zoekt getuigen

Rond 2.15 uur kregen agenten de melding dat er een harde knal was gehoord en dat er een raam was gesneuveld bij een woning op de Gouwestraat. Agenten gingen direct op de melding af en zagen een gat in het raam naast de deur. Ook was de deur beklad met graffiti. In de woning zijn sporen veiliggesteld waaruit blijkt dat er daadwerkelijk geschoten is.



Informatie?

Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of gehoord. Ook camera- en/of dashboardbeelden zijn van harte welkom. Heeft u informatie neem met ons contact op via onderstaande mogelijkheden.