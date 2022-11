Handhaver gemeente bijna aangereden

Handhavers wilden, op de Holleweg in Bergen op Zoom, de auto waar de verdachte in reed controleren, omdat ze zagen dat de vrouw een ballonnetje aan haar mond had. Zij vermoedden dat de vrouw lachgas gebruikte. De vrouw wenste niet mee te werken aan de controle, gaf gas en reed er vandoor. Een van de handhavers kon nog net opzij springen om een aanrijding te voorkomen. Hij deed aangifte van poging zware mishandeling.

De automobiliste reed met verhoogde snelheid weg uit de Holleweg. Handhavers stelden politiemensen in kennis van het incident en reden vervolgens achter de auto aan. Op de Wattweg in Bergen op Zoom kon de auto door de politie aan de kant van de weg worden gezet en werd de vrouw aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex. Ze zit momenteel nog vast en wordt verhoord.

Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. Ook meldt de politie het incident bij het CBR, zodat zij een onderzoek kunnen instellen naar de rijvaardigheid van de verdachte. In de auto werden twee lachgas cilinders aangetroffen.