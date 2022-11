Wapens en drugs gevonden bij instap in woning

Oosterhout - In een woning aan de Ranonkelstraat in Oosterhout hielden agenten woensdagochtend 23 november 2022 twee mannen aan op verdenking van overtreding van de Wet Wapens en Munitie en de Opiumwet. In de woning werden drugs en wapens aangetroffen.