Tragische ontknoping zoektocht: lichaam vermiste Silvana gevonden

Onderzoek vermissing Silvana Heber

Afgelopen zaterdag startte onze recherche een grootschalig onderzoek naar de vermissing van de 36-jarige Silvana Heber uit Hoogeloon. Haar familieleden sloegen alarm toen zij zaterdag niet kwam opdagen bij een afspraak. Het onderzoeksteam hield er sterk rekening mee dat zij het slachtoffer was geworden van een misdrijf en er werd voor haar welzijn en leven gevreesd. Halverwege de zaterdagmiddag werd een Burgernetmelding verspreid, waarin aandacht werd gevraagd voor de vermissing van de vrouw. Het onderzoek leidde er toe dat de 41-jarige ex-partner van Silvana in de loop van die middag werd aangehouden.

Uitgebreide zoekacties

Op meerdere plekken in de directe omgeving van Hoogeloon is vanaf zaterdag uitgebreid gezocht. Daarbij lag de nadruk op bos- en buitengebieden. Het Veteranen Search Team en het landelijk team bijzondere zoekingen van de Landelijke eenheid van de politie ondersteunden bij de zoektocht.



Daarnaast vond onderzoek plaats in de nieuwe woning van Silvana en in de woning van de verdachte, waar de vrouw met haar dochters woonde. Ook werd gesproken met mogelijke getuigen en familieleden van de twee en werd de verdachte verhoord.



Verdachte langer vast

Gisterenmiddag is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij nog zeker twee weken langer vast blijft zitten in voorlopige hechtenis op verdenking van de moord op Silvana. Lees daar meer over in dit bericht.



Gerichte zoektocht

Op basis van een aanwijzing die zeer serieus werd genomen, richtte de politie zich vanaf dinsdagmiddag op een specifiek bosgebied tussen Vessem en Veldhoven. Daarbij zochten onder meer specialisten van de Forensische Opsporing actief mee. Er werd een groot zoekgebied afgezet om eventuele sporen intact te houden.



Aantreffen lichaam vermiste Silvana

Rond 23.00 uur werd een lichaam gevonden op de zoeklocatie. Het onderzoek van de Forensische Opsporing wees in de loop van de nacht uit dat het gaat om de vermiste Silvana Hebers. Haar nabestaanden zijn vervolgens in kennis gesteld.



Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van Silvana. Wij leven mee met de families mee én wensen hen heel veel sterkte toe in deze verdrietige tijden. Verder bedanken wij iedereen die heeft geholpen bij de zoektocht naar Silvana.



Vervolgonderzoek

Onder leiding van het Openbaar Ministerie van het parket Oost-Brabant gaat het onderzoek door naar de exacte toedracht en omstandigheden rond het overlijden van Silvana. Daarbij staat de vraag: “Wat is er gebeurd?” centraal.



Ook nu Silvana is gevonden, blijft alle informatie welkom. Heb je vrijdagavond of zaterdagochtend opvallende zaken gezien rond de woning aan de Dyckmeesterstraat of de Hoofdstraat in Hoogeloon? Of wellicht heb je iets gezien in de (nabije) omgeving van het bosgebied Half Mijl tussen Vessem en Veldhoven? Mogelijk heb je de vermiste Silvana gezien? Misschien heb je de verdachte rond die tijd zien rijden in zijn auto, een zwarte Mercedes-Benz. Laat het ons weten en deel je info en/of camerabeelden met onze recherche via een van onderstaaande actieknoppen.