Partner vermiste Silvana uit Hoogeloon langer vast

Het Openbaar Ministerie zette een aantal vragen en antwoorden over de vermissing van Silvana op een rij:

Met welke scenario wordt rekening gehouden?

Wij vrezen voor het leven van Silvana. Van de vrouw is sinds haar verdwijning niets meer vernomen en dat baart ons zorgen. Wij houden er sterk rekening mee dat Silvana het slachtoffer is geworden van een misdrijf.



Waarvan wordt de aangehouden man verdacht?

De man zit nu in voorlopige hechtenis op verdenking van moord op Silvana. Meerdere factoren maken dat wij vermoeden dat de verdachte meer weet over het lot van Silvana. Om het onderzoek niet te frustreren en omdat hij nu in beperkingen zit, kunnen wij hier op dit moment geen details over kwijt.



Wordt er nog verder gezocht naar de vrouw?

Op meerdere plekken in de directe omgeving van Hoogeloon wordt gezocht. Het gaat onder meer om bos- en buitengebieden. Bij die zoektocht krijgt de politie ondersteuning van het Veteranen Search Team en het landelijk team bijzondere zoekingen van de Landelijke eenheid van de politie.



Wat gebeurt er nog meer?

Verder vond er onderzoek plaats in de nieuwe woning van de vrouw en in de woning van de verdachte waar Silvana met haar dochters woonde. Er werd gezocht naar allerlei sporen en aanwijzingen. Daarnaast wordt de verdachte verhoord en wordt gesproken met mogelijke getuigen en familieleden van de twee.



Wat kunnen mensen doen om te helpen?

Het vinden van Silvana heeft de allerhoogste prioriteit voor de politie. We zijn op zoek naar mensen die weten waar Silvana is. Alle informatie is daarbij welkom. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die vrijdagavond of zaterdagochtend opvallende zaken hebben gezien rond de woning aan de Dyckmeesterstraat of de Hoofdstraat in Hoogeloon. Mogelijk hebben ze de verdachte rond die tijd zien rijden in zijn auto, een zwarte Mercedes-Benz. Tips zijn welkom bij de recherche. En ook camerabeelden kunnen ons helpen Silvana terug te vinden. Heeft u die? Laat het ons weten!

