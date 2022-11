Reactie politiechef Fred Westerbeke op uitspraak politierechter

Bij politiewerk maken we, als dat nodig is, gebruik van gepast geweld. Wij hebben het geweldsmonopolie en in een rechtsstaat als de onze behoor je daarop kritisch bevraagd te worden. Deze zware verantwoordelijkheid vraagt om een transparante houding. Wij staan voor ons optreden en leggen daar zonder terughoudendheid verantwoording over af. Dat zijn we aan onszelf en de samenleving verplicht.



Fred Westerbeke, politiechef Eenheid Rotterdam: “Ik vind dat wat wij als politie opschrijven, moet kloppen. Als de waarheid in het geding komt, moeten we dat niet willen verdedigen. De uitspraak van de rechter is duidelijk; het proces-verbaal is in strijd met de waarheid opgemaakt. Dat is een heftige conclusie. De beleving van de betrokken collega en de feiten lopen uiteen en dat betekent dat de Rijksrecherche de zaak en het gehele proces opnieuw onderzoekt. De uitkomst ervan wacht ik af en zal dan bepalen welke stappen ik neem.”