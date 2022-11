Wie overviel 73-jarige vrouw in haar woning?

Om 17:30 uur belde het viertal bij de vrouw aan. Toen ze opendeed, werd ze naar binnen geduwd. Ze viel, maar raakte gelukkig niet gewond. Het viertal doorzocht de woning en vertrok met een nog onbekende buit.

Was u getuige en heeft u twee mannen en twee vrouwen zien wegrennen in de omgeving van Zuidplein? Heeft u andere informatie of beelden? Laat het ons weten. Dat kan ook anoniem.