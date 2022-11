Aanhouding in zaak dodelijk schietincident Oss

De aanhouding houdt verband met het dodelijk schietincident dat in april jl. plaatsvond. Een 23-jarige Ossenaar overleed als gevolg hiervan. De aangehouden verdachte betreft een bewoner van het pand. Hij is aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de zaak. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar door rechercheurs gehoord.

In de woning waar de verdachte werd aangehouden vond een huiszoeking plaats. Door de politie zijn goederen in beslag genomen. Welke goederen dat zijn kan de politie niet vertellen.

Ook doet de politie geen verdere mededelingen over de zaak of de aangehouden verdachte. Het onderzoek is nog niet afgerond.