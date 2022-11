Brandstichting Someren: getuigen en camerabeelden gezocht

Kampeerboerderij

Het pand in kwestie is een kampeerboerderij en op het moment van het uitbreken van de brand niet in gebruik als woon – of slaapverblijf. Maar het had dus ook heel anders af kunnen lopen.



Getuigen en/of camerabeelden?

Onze recherche wil graag weten wat er is gebeurd en zoekt getuigen en /of camerabeelden.

Woon je in de buurt of (nabije) omgeving van deze brand? En heb je camerabeelden (van bijvoorbeeld een dashcam, deurbelcamera en/of andere beveiligingscamera´s) die ons kunnen helpen?

Of heb je iets gezien en/of (andere relevante) info? Laat het ons weten via onderstaande actieknoppen o.v.v. PL2100-2022257342