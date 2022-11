Getuigen gezocht! Woningoverval Deurne

Overval

Meerdere overvallers dringen op woensdag 23 november 2022 rond de klok van 21.00 uur de achtertuin van de woning binnen. Zij tonen wapens en gebruiken geweld tegen de bewoners en maken een buit afhandig. Daarna vluchten de overvallers te voet weg in de richting van het station. Twee van de bewoners raakten lichtgewond en zijn aan hun verwondingen behandeld door de ambulancedienst.

Signalement

Er is sprake van meerdere daders. Van twee van hen zijn de volgende signalementen bekend:



Signalement verdachte 1:

- Blanke man,

- ca. 190 centimeter in lengte,

- Slank postuur,

- Zwarte kleding,

- Droeg een zwarte bivakmuts

Signalement verdachte 1:

- ca. 170 centimeter lang,

- Smal postuur,

- Circa 25 jaar oud,

- Zwarte bodywarmer

Getuigen

Heeft u iets (verdachts) gezien rond 21.00 uur in de omgeving van de Schie in Deurne? Heeft u toevallig (camera)beelden of beschikt u over andere informatie? Wij komen graag met u in contact via een van onderstaande actieknoppen.