Getuigen gezocht na beroving

Donderdagochtend kwam een melding binnen bij de politie over een beroving van een pakketbezorger. Deze zou bij een parkeerplaats aan Spaarndammerweg zijn klemgereden door een witte bestelbus. Twee mannen stapten uit de witte bus en liepen naar de bezorger toe. Deze werd geslagen en daarna werden door de mannen pakketten uit de bus gestolen. De daders ging er weer vandoor in onbekende richting. Wat er precies buit is gemaakt is nog onduidelijk. Het slachtoffer liep bij het incident licht letsel op.



De recherche doet onderzoek naar deze beroving met geweld en is op zoek naar getuigen. Mogelijk zou een persoon te paard getuige zijn geweest van dit incident. Kent of bent u deze persoon? Of heeft u rond 10:15 uur iets verdachts gezien in de omgeving, heeft u camerabeelden van betrokkenen of heeft andere informatie? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000. U kunt ook uw tips of camerabeelden direct toesturen via het tipformulier.



2022246653