Tweede aanhouding na dodelijk schietincident Zuidland

Bron foto: Jeffrey Jacobs - Nieuws op Beeld

Die zondagavond werden buurtbewoners rond 22.30 uur opgeschrikt door verschillende knallen. Op de Zoetemanring is het 41-jarige slachtoffer neergeschoten. Toegesnelde agenten hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dit mocht helaas niet meer baten. Hij overleed ter plekke. De politie startte direct een onderzoek waarbij sporen werden veilig gesteld en buurtbewoners werden bevraagd.

Verdachte aangehouden na crash auto

Ooggetuigen meldden dat kort na het horen van de knallen een grijze personenauto met hoge snelheid de wijk uitreed. De bestuurder van de auto negeerde het stopteken van de politie waarop de achtervolging werd ingezet. Niet veel later crashte de auto op de A15 ter hoogte van Europoort, de 35-jarige bestuurder werd aangehouden. Hij raakte tijdens de crash gewond en werd voor een korte behandeling naar het ziekenhuis gebracht. In zijn auto troffen collega’s een vuurwapen. Onderzoek moet uitwijzen wat de rol van de bestuurder is en of het vuurwapen hierbij gebruikt is.

Tweede aanhouding

Het onderzoek dat direct in gang werd gezet leidde naar een 45-jarige man uit Zuidland. Hij werd vrijdagochtend in zijn woning aangehouden door team parate eenheid en aansluitend werd zijn woning doorzocht door rechercheurs.

Oproep aan getuigen

De politie is nog altijd op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben op de avond van het dodelijk schietincident en/of in de dagen vooraf. Ook wanneer u over een cameradeurbel bezit of een auto met cameraopname komt de politie graag met u in contact. Hoe klein iets soms ook lijkt, alle informatie kan de politie helpen in dit onderzoek. Contact opnemen kan via onderstaande opties.