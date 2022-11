Onderzoek gestart na steekincident

Op donderdag 24 november 2022 om 23.45 uur komt er een melding binnen bij het Operationeel Centrum van een steekincident in een woning aan de Essendonk. Meerdere politie-eenheden worden naar de woning gestuurd. Als eerste treffen de agenten buiten op straat een man aan die aangeeft gestoken te zijn. Ambulancepersoneel ontfermt zich over hem. In de woning kunnen de agenten een 52-jarige man uit Breda aanhouden die onder het bloed zit. Korte tijd later komt een tweede verdachte aanlopen, een 30-jarige man uit Etten-Leur. De aangever wil verder niets verklaren. De beide verdachten worden ingesloten aan het bureau en de recherche start een onderzoek.