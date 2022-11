Elf aanhoudingen in onderzoek na rellen FC den Bosch - Top Oss

De aangehouden verdachten kwamen letterlijk in beeld bij de politie via bewakings- en andere camerabeelden en konden door ons worden geïdentificeerd. Zij worden allemaal verdacht van geweld tegen politiemensen of beveiligers. Een groep mannen en jongens uit de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Bernheze en Heusden in de leeftijd van 15 t/m 36 jaar wordt verweten dat ze geweld tegen politiemensen heeft gebruikt. Een 31-jarige man uit Oss wordt verdacht van zware mishandeling van een steward. Alle verdachten zijn verhoord en daarna weer in vrijheid gesteld. Zij moeten zich te zijner tijd voor de rechter verantwoorden.



Gedragsaanwijzing met gebiedsverbod

OM en gemeente hebben repressieve maatregelen genomen. Door het Openbaar Ministerie kregen de verdachten een gedragsaanwijzing met daarin een gebiedsverbod en een meldplicht opgelegd. Zij mogen niet in de omgeving van de stadions van beide clubs komen ten tijde van wedstrijden en de uren er omheen. Ook kregen zij de verplichting om zich bij uitwedstrijden van hun club te melden op het politiebureau in Den Bosch. Aanvullend daarop heeft de gemeente ook vijf stadion-omgevingsverboden en twee lasten onder dwangsom ter voorkoming van verdere ongeregeldheden opgelegd. De voetbalclub FC Den Bosch legde de aangehouden verdachten een stadionverbod op. De betrokken voetbalclubs, politie, gemeente en OM vinden het gedrag van de hooligans onacceptabel. Iedere organisatie heeft vanuit een eigen verantwoordelijkheid bezien welke maatregelen mogelijk zijn. Want agressie of geweld, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Dat zal iedereen onderstrepen. En dat pakken we samen aan.



Vervolgonderzoek

Op de dag van de rellen werden al elf mensen door ons aangehouden voor hun vermoedelijke aandeel in de geweldplegingen. Totaal werden dus al 22 verdachten door ons opgespoord en gehoord. Maar met de aanhouding van deze verdachten is het onderzoek naar de ongeregeldheden niet afgerond. We brachten recent foto’s naar buiten van verdachten waarvan de identiteit nog niet bekend was. De identiteit van een deel van deze personen is inmiddels bekend. We sluiten daarom meerdere aanhoudingen in de komende periode niet uit.



Agressieve en dreigende situatie na wedstrijd

Na afloop van de wedstrijd in ´s-Hertogenbosch zochten supporters van de twee voetbalclubs elkaar rond 19.00 uur op in het stadion. Er ontstond een agressieve en dreigende situatie waarbij meerdere vernielingen zijn gepleegd door groepen supporters. Daarnaast probeerden meerdere voetbalsupporters van beide clubs de confrontatie met elkaar te zoeken. Op die dag hielden we al elf verdachten aan.