Overval supermarkt maandag in Bureau Brabant

Overval Sint Anthonis (2022207091)

Op donderdagavond 22 september 2022 wordt een supermarkt aan De Merret in Sint Anthonis overvallen. De caissière wordt rond sluitingstijd opgeschrikt door een man met een pistool en onder dreiging moet ze twee kassa's openen. De dader gaat er uiteindelijk met een klein bedrag vandoor. Hij vlucht naar de Zandseveldweg en daar staat een kompaan met zijn scooter te wachten. Samen vluchten ze weg. We zoeken getuigen en meer informatie over de overval en de scooter.

Zware mishandeling Schijndel (2022188372)

Let op, de beelden kunnen schokkend zijn. Vorige week lieten we de daders van een zware mishandeling in Schijndel onherkenbaar zien. Nu zijn ze hopelijk wel voor iedereen herkenbaar in beeld. Want ze hebben zich niet gemeld, daarom tonen we de beelden nog een keer. De daders gaan behoorlijk tekeer tegen een groepje van drie vrienden. Ze krijgen allemaal rake klappen nadat ze een opmerking maakten over een vernieling, die ze één van de daders zagen plegen. We willen graag weten wie dit zijn.

