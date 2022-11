Jongeren leren over kansen en risico’s in de digitale wereld

Zo’n 35 jongeren namen deel aan presentaties en workshops, konden gamen - met en tegen de politie - en kregen een inkijk in de gaming en cybersecurity industrie en de ontwikkelingen die daar gaande zijn.

Ouders

Ook voor de ouders was er een speciaal programma georganiseerd. ‘Cybermom’ Barbara uit Den Haag, nam de ouders mee in de digitale wereld van hun kinderen en waar ze op kunnen letten.

Barbara geeft als politievrijwilliger / ‘cybermom’ bij allerlei events op digitaal gebied uitleg. Barbara volgde gedurende 10 jaar haar zoon bij het gamen.

Alert zijn

'Cyberburgemeester’ Roel Wever van de gemeente Heerlen was ook aanwezig. Hij onderstreepte het belang van dit soort events. “Digitale veiligheid is heel belangrijk. Onlangs is weer eens gebleken dat het merendeel van de jongeren al eens te maken heeft gehad met cybercriminaliteit. Ik ben blij dat we met dit soort evenementen zowel jongeren maar ook hun ouders bewust kunnen maken van de gevaren. Wees alert erop en probeer het te voorkomen”.

Challenge

De re_B00TCMP op de Brightlands Campus werd afgesloten met een challenge. De verwachting was dat het ‘kraken van de code’ van een kluis ongeveer 30 tot 45 minuten zou duren. Echter, de Limburgse jongeren bleken zeer bedreven… Binnen een kwartier was de kluis geopend. Er waren drie prijzen te vergeven, waarmee de winnaars, naast een meeloop dag in een Limburg gevestigd cyberbedrijf naar keuze, naar huis gingen.

De volgende re_B00TCMP vindt plaats in maart 2023 in de politie eenheid Oost- Nederland.