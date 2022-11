Bijna 60 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in Hoogeveen

De politie kreeg informatie dat er een hoeveelheid vuurwerk in de woning aan de Jacob Catsstraat lag opgeslagen. De politie is daarop de woning binnen gegaan en trof daar de dozen met illegaal vuurwerk aan. De politie heeft een 61-jarige man uit Hoogeveen aangehouden. Al het vuurwerk is in beslag genomen en afgevoerd. Het zal na onderzoek worden vernietigd.

De dozen met het vuurwerk lagen opgeslagen in en bij de woning. Zwaar vuurwerk heeft een enorme ontploffingskracht, zeker in deze grote hoeveelheden. Daarbij was het vuurwerk niet op professionele wijze opgeslagen, waardoor het grote schade kan aanrichten als het ontploft. Als het mis gaat, is dat levensgevaarlijk. Ook voor de woningen in de buurt.

Houd uw buurt veilig door te melden

Het als particulier bezitten van grote hoeveelheden consumentenvuurwerk (meer dan 25 kilogram) is verboden. Het particulier bezitten van professioneel vuurwerk is in zijn geheel verboden. Meer weten over het bezit van vuurwerk? Kijk dan op politie.nl

Weet u waar illegaal vuurwerk ligt opgeslagen of heeft u vermoedens van de handel in op opslag van illegaal vuurwerk? Meld het dan bij de politie 0900-8844. Anoniem melden kan ook bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook het online meldformulier gebruiken.