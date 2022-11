Getuigen en camerabeelden gezocht na explosie bij woning

Rond 03:45 uur kwam een melding binnen over een explosie die had plaatsgevonden bij een woning. Ter plaatse bleek dat onder andere de voordeur was weggeblazen door de klap en dat de ramen waren gesneuveld. De drie bewoners die op het moment van de knal aanwezig waren in de woning liepen geen letsel op. Nadat de situatie bij het pand veilig werd verklaard, werd een onderzoek ingesteld naar het incident. Hierbij werd forensisch onderzoek gedaan en een buurtonderzoek gehouden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.



Getuigen / camerbeelden gezocht

Voor het onderzoek komt de recherche graag nog in contact met getuigen en mensen met camerabeelden die zij nog niet hebben gesproken. Heeft u rond 03:45 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Stalpaertstraat in Alkmaar? Heeft u een camera in de buurt bij uw woning, bedrijf en/of auto en mogelijke beelden van betrokkenen? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u uw tips en camerabeelden direct delen via het tipformulier.



2022248135