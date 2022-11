Verdachte aangehouden voor bandenprikken Capelle en Krimpen

Foto: Nieuws op Beeld



De afgelopen tijd was het elke avond wel raak. Inmiddels zijn er minimaal 250 aangiftes binnen van mensen die ’s ochtends hun banden lekgestoken terugvonden. Dit leidde logischerwijs tot veel onrust. Het was de politie er dan ook alles aan gelegen de vernieler snel te stoppen. Tientallen agenten van verschillende afdelingen surveilleerden en postten de afgelopen avonden en nachten in de gebieden waar de serievernieler toesloeg. Zij kregen daarbij versterking van onder andere Toezicht en Handhaving van de gemeente en een droneteam.

Ook de buurtbewoners waren erop gebrand om de dader snel te vinden. Een van hen belde een politie over een verdachte situatie op de Treviso in Krimpen aan den IJssel. Na de melding konden agenten die in de buurt waren snel een verdachte aanhouden op de Tiendweg. Hij wordt verhoord, en onderzocht wordt of hij degene is die verantwoordelijk is voor alle vernielingen. Het onderzoek wordt voortgezet. Mensen die slachtoffer zijn geworden van de bandenprikker, kunnen aangifte doen via www.politie.nl.