Man met verward gedrag dringt woning binnen

Op vrijdag 25 november 2022 om 23.30 uur rijdt de aangever naar huis. Als hij in de buurt is belt zijn buurman of het klopt dat er iemand in zijn woning is. De buurman hoort glasgerinkel en gestommel. De aangever weet zeker dat het niet klopt en snelt naar huis. Hij ziet dat het licht in zijn huis brand en dat de TV aan staat. Samen met de buurman ‘bewaken’ ze het huis en bellen 112. De politie is snel ter plaatse.

Aanhouding

De aangever opent zijn garage zodat de agenten de tuin in kunnen. Ze zien dat de ruit van de achterdeur vernield is. Vanuit een raam op de eerste verdieping worden ze aangesproken door een man. Op de vraag wat hij in het huis doet geeft hij aan dat hij hier woont en dus in zijn eigen huis is. Na enkele dringende verzoeken komt hij via de voordeur naar buiten en wordt aangehouden. In de woning is veel schade aangericht. De jas van de man hangt ‘netjes’ aan de kapstok en zijn schoenen staan daar onder. Het slachtoffer doet aangifte en de verdachte, een 40-jarige man uit Mierlo, wordt naar het bureau gebracht waar hij word ingesloten. Ook word er medische en psychische zorg voor hem geregeld. De recherche gaat de zaak verder oppakken.