Woning in Krimpen opnieuw beschoten

Krimpen aan den IJssel - In de nacht van vrijdag op zaterdag, even na 01.30 uur, schrok een bewoonster aan het Acacia in Krimpen aan den IJssel wakker van een knal. Toen ze ging kijken zag ze dat er op haar woning geschoten was. Niemand raakte gewond. De sporen zijn veiliggesteld, het incident wordt onderzocht. Er is nog niemand aangehouden.