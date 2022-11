Hoge score rijden onder invloed

Tijdens de controle werden 24 bestuurders van voertuigen gecontroleerd. Van deze 24 personen zijn zes bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed. Vier van hen waren onder invloed van THC, één had teveeel gedronken èn was onder inlvoed van THC, en één verdachte was onder invloed van alcohol.

Van de verdachte bestuurders die onder invloed van THC (hennep, hash) is een bloedproef afgenomen. De uitslagen worden daarvan later bekend. Hen is een rijverbod van 24 uur uitgereikt, de rijbewijzen zijn ingevorderd.

Tijdens de controle is ook voor andere strafbare feite bekeurd, waaronder het rijden door rood licht en het niet dragen van de autogordel.

2022248773