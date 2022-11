Jongen van 15 overleden na aanrijding

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De bestuurder van de personenauto, een 27-jarige man uit Amsterdam is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, alwaar hem een bloedmonster is afgenomen. Nadat de uitslag van het bloedonderzoek bekend is wordt de bestuurder verhoord. De afdeling verkeersomgevallen analyse van de politie Noord-Holland heeft sporenonderzoek verricht. De nabestaanden krijgen bijstand van een familie-agent aangeboden.

Getuigen die het ongeval gezien hebben, of mensen die een camera en beelden hebben in de omgeving van de Heideweg, vragen wij zich te melden bij de politie via 0900-8844.

2022248845