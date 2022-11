Onrust Mercatorplein na voetbalwedstrijd Belgie-Marokko

Na de gewonnen wedstrijd stroomde het Mercatorplein en omliggende gebieden snel vol met voetbalfans. Ook op Plein 40-45 was het druk. Ongeveer 500 voetbalfans hadden zich op de pleinen verzameld. De sfeer sloeg alleen snel om en er werd zwaar vuurwerk afgestoken. Er ontstonden meerdere brandjes en er werd een deelauto in brand gestoken. Diverse verkeersborden en ruiten van een bloemenstal en supermarkt zijn vernield. De driehoek heeft toen besloten om de Mobiele Eenheid (ME) in te zetten. De ME was al eerder op de dag opgepiept en stond klaar om de agenten in het gebied te ondersteunen. Rond 19.45 uur is de ME het plein opgereden, waarna het snel rustig werd. Er is hierbij geen geweld gebruikt door agenten. De politie gaat kijken wat de ongeregeldheden betekenen voor de politie-inzet tijdens de wedstrijd van aankomende donderdag.

De recherche onderzoekt alle individuele incidenten en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Heeft u beelden van de omgeving of heeft u meer informatie over de ongeregeldheden op het Mercatorplein en omgeving? Laat het ons weten via onderstaande telefoonnummers en of tipformulier. Als er schade is ontstaan aan uw bezittingen dan kunt u aangifte doen.

Foto: Inter Visual Studio