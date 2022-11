Getuigen gezocht van gewelddadige beroving

Het slachtoffer, een 15-jarige jongen uit Den Haag, had via internet een afspraak met de verdachte gemaakt. De twee ontmoetten elkaar in de Fischerstraat, waar het slachtoffer door de verdachte gestoken en beroofd werd.

Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Signalement

De verdachte ging er na het incident lopend vandoor in de richting van de Kempstraat. Het gaat om een man met een fors postuur. Hij droeg een donkerblauw trainingspak en had een capuchon op.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u zaterdag voorafgaand, tijdens of na deze straatroof iets opvallends gezien in de omgeving van de Fischerstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.