Onrust in Rotterdam na afloop voetbalwedstrijd

Rond 17.00 uur na afloop van de voetbalwedstrijd België-Marokko werd het onrustig in de stad. Een grote groep van rond de 500 supporters begon zich vervelend te gedragen door onder meer zwaar vuurwerk af te steken. Daar bleef het niet bij, er werd ook vuurwerk en glas in de richting van de politie gegooid. Twee agenten raakten hierbij gewond, één collega heeft gehoorschade opgelopen en de ander is gewond geraakt aan zijn hoofd.



Ook het verkeer is deels ontregeld geweest en het openbaar vervoer werd gehinderd. Omdat de sfeer grimmig werd en bleef, moest de ME eraan te pas komen. Ze voerden charges uit om de grote groep uit elkaar te drijven en met succes. Iets na 19.00 uur werd door snel optreden van de politie de rust weer hersteld. Verkeersafzettingen werden opgeheven en de trams konden hun weg weer vervolgen. Onduidelijk is nog wat de schade gaat zijn voor de stad.

Getuigen gezocht

De politie stelt een onderzoek in naar de onruststokers, en sluit meer aanhoudingen niet uit. Getuigen kunnen daarbij helpen en dan met name gemaakt beeldmateriaal. Heeft u informatie? Neemt u dan contact op via onderstaande knoppen.