Wie weet meer over een beschieting aan de Spuiweg in Dordrecht?

Voorbijgangers troffen zondagmiddag een huls en een inslag in de ruit van het restaurant aan en belden de politie. De politie startte een onderzoek in de buurt waaruit bleek dat er in de nacht knallen waren gehoord. Mogelijk waren dit dus schoten. Dit zou tussen 24.00 uur en 03.00 uur zijn geweest. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Beschieting Volmarijnstraat

In dezelfde nacht is ook een restaurant in het centrum van Rotterdam beschoten. Of en wat deze zaken met elkaar te maken hebben, onderzoekt de politie. De politie komt graag in contact met mensen die misschien meer weten.

Tips delen

Weet u meer over één van deze beschietingen? De politie hoort graag van u via onderstaande knoppen. Ook wanneer u over camerabeelden beschikt, komt de politie graag met u in contact.