Achtervolging eindigt bij politiebureau

Agenten kregen zondag 27 november rond 1.45 uur een melding dat een aantal auto’s met hoge snelheid op weg zouden zijn naar het politiebureau. Toen de eerste auto aankwam bij het bureau stapte daar een bestuurder uit die in grote paniek leek te zijn. Kort daarna arriveerde ook de 19-jarige verdachte in zijn auto. Toen hij uitstapte werd hij direct aangesproken en aangehouden door twee politieagenten. De eerste bestuurder, een 23-jarige man uit Moerdijk, verklaarde dat hij vanaf een fastfoodrestaurant in Oud Gastel door de verdachte was achtervolgt. Daarbij waren hun auto’s beschadigd geraakt doordat ze met elkaar in aanraking waren gekomen. Beide mannen verklaarden dat de aanleiding een eerdere ruzie om een meisje zou zijn geweest. De verdachte is ingesloten en het slachtoffer heeft aangifte gedaan van vernieling en bedreiging. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.