MMA melding leidt tot drugsvangst

De afgelopen week krijgt het politieteam Tilburg-Centrum van Meld Misdaad Anoniem een melding binnen. Op een adres in de Kwaadeindstraat zit mogelijk (weer) een hennepkwekerij. Op zolder brandt een vreemd licht en de bewoners heeft geen inkomen maar wel een dure auto.

Aanhouding

Dat zijn precies de signalen die kunnen wijzen op iets wat het daglicht niet kan verdragen. Het team start een onderzoek. Besloten wordt om op zaterdag 26 november 2022 een onderzoek in de woning in te stellen. De bewoonster laat de agenten binnen. Op zolder vinden ze zakken vol hennep en amfetamine. In totaal 4,5 kilo henneptoppen en 3,5 kilo amfetamine. De bewoonster is direct aangehouden.

Melden helpt

Drugs en geweld gaan vaak samen, zeker als het om grote hoeveelheden zoals hier gaat. Wilt u ook dat uw woonomgeving veilig is, meldt dan dit soort opvallende zaken. Lampen die dag en nacht branden maar ook het feit dat iemand een luxe leven leidt maar geen inkomen heeft. Maar het kan ook een vreemde geur zijn of bezoek op vreemde tijdstippen. Dat zijn allemaal signalen waar we wat mee kunnen. Melden kan via 0900-8844 of, zoals hier, geheel anoniem via 0800-7000.