Politie doet onderzoek naar gewapende overval op tankstation

Een gemaskerde, gewapende man kwam het tankstation binnen en bedreigde een medewerker. De man deed een greep in de kassa en ging er vervolgens ging hij er in de richting van het Vrouwenhof vandoor. Ondanks uitgebreid onderzoek van de politie werd hij niet meer aangetroffen. Tijdens de overval raakte niemand gewond.

Signalement

Van de dader is een signalement bekend. Het zou gaan om een man, ongeveer 1.70 meter lang met een slank postuur. Hij droeg een zwart bomberjack, een blauwe trainingsbroek met witte strepen aan de achterzijde bij de knieholte en zwarte sportschoenen. Verder droeg hij een bivakmuts. Zag u hem kort voor of kort na de overval? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Noem daarbij het zaaknummer 2022315488.

Specifieke getuige

Toen de overvaller de winkel verliet passeerde hij een man die de winkel binnen wilde gaan. Wij zijn op zoek naar deze man. U kunt contact opnemen via 0900-8844.