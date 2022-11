Aanhouding, drugs en veel geld in groot ondermijningsonderzoek

Het Ondermijningsteam in de stad Utrecht kwam de handel in verdovende middelen op het spoor op basis van ontsleutelde cryptocommunicatiedata uit een eerder ontmantelde chatdienst. De ontcijferde berichten boden voldoende aanknopingspunten voor aanvullend rechercheonderzoek. Dat leidde tot de doorzoekingen op 27 november in huizen en bedrijfspanden in de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Culemborg.

Bij een doorzoeking in Culemborg werd een 48-jarige man aangehouden op verdenking van witwassen en grootschalige handel in verdovende middelen. In Utrecht werd een grote hoeveelheid geld, een nog nader te bepalen hoeveelheid drugs, een vuurwapen, pepperspray en goederen ten behoeve van drugshandel aangetroffen en in beslag genomen. Ook werden in het kader van afpakken op de verschillende zoeklocaties auto’s (uit het duurder segment) in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verhoor. Het onderzoek wordt voortgezet en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Ondermijning

Ondermijning gaat om georganiseerde misdaad. Drugshandel vormt voor een groot deel de basis van ondermijning. Door vermenging tussen onderwereld en bovenwereld komen burgers en ondernemers in aanraking met ondermijnende criminaliteit. Hierdoor lopen mensen in de maatschappij het risico om steeds vaker geconfronteerd te worden met overlast, drugsdumping, intimidatie, afpersing en geweld en worden (jonge)wijkbewoners geronseld voor drugshandel. Ondermijning tast de rechtstaat aan en brengt de veiligheid van de samenleving in gevaar.

Help mee en meld

Iedereen kan te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor tel 0800-7000.