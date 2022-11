Getuigen gezocht na steekincident in Leidschendam

Aan de Laan van Nieuw Oosteinde kwam gelijktijdig een melding binnen, waarbij de melder zei te zijn neergestoken. Dit bleek niet het geval. De melder, een 19-jarige man uit Den Haag, werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident aan de Dijkgraafstraat. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien wat dit onderzoek kan helpen? Of heeft u camerabeelden van de omgeving? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is ook mogelijk via 0800-7000.