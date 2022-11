Verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij geweldsincidenten tegen restaurantketen

Foto: stockfoto politie



Bij een restaurant van dezelfde keten aan de Spuiweg in Dordrecht vonden afgelopen weekend twee geweldsincidenten plaats. In de nacht van zaterdag op zondag werd tussen middernacht en 03.00 uur het restaurant aan de Spuiweg in Dordrecht beschoten. Een inslag en huls werden aangetroffen.

In de vroege ochtend van zondag omstreeks 02.30 uur werd een explosief aangetroffen bij hetzelfde pand. Gelukkig is het explosief niet ontploft.



Zondagmorgen rond 05.00 uur vond eveneens een beschieting plaats op een restaurant van dezelfde keten, aan de Volmarijnstraat in Rotterdam. Hier zijn verschillende inslagen en hulzen aangetroffen.



Bij bovenstaande incidenten raakte niemand gewond.



Rechercheurs van de eenheid Rotterdam onderzoeken, in opdracht van het Openbaar Ministerie, de samenhang van deze geweldsincidenten en de rol van de verdachte hierin.



Getuigen

Heeft u informatie, iets gehoord of gezien wat de politie kan helpen in het onderzoek? Dan horen we graag van u via onderstaande knoppen. Ook wanneer u bezit over camerabeelden via bijvoorbeeld uw deurbel of auto, komt de politie graag met u in contact.