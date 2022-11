Getuigen gezocht schietincident Veghel

Het is iets voor 01.30 uur als twee vrienden aan het chillen zijn op de parkeerplaats aan de Muntelaar in Veghel. Dan komt er een grijze personenauto, type stationwagen aangereden vanuit de Bundersweg. De auto stopt bij het groepje en er stappen 3 mannen uit. Er ontstaat vrijwel meteen een woordenwisseling die al snel uitmondt in een vechtpartij waarbij rake klappen worden uitgedeeld. Plots klinkt er een schot. Dan blijkt dat een van de personen een vuurwapen heeft meegenomen. De kogel die werd afgevuurd, raakt een van de vrienden. Zo snel als de grijze personenauto aankwam, gaat hij er ook weer vandoor met de 3 mannen.

Buiten levensgevaar

Het 19-jarig slachtoffer uit Veghel krijgt ter plaatse door onze collega’s medische verzorging totdat een ambulance het overneemt. Het slachtoffer wordt door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar.

Signalement

Persoon 1 (degene met het vuurwapen): Blanke man met een normaal postuur, 1,70 m. lang, Leeftijd tussen 20 en 25 jaar, in het zwart gekleed. De man had een pet op en had een sikje.

Persoon 2: Blanke man met een tenger postuur, 1,80-1.85 lang, leeftijd ongeveer 20 jaar. Hij droeg een grijze jas. Hij heeft lang haar wat naar achteren was gekamd

Persoon 3: Licht getinte man met een sportief breed postuur, 1.75, leeftijd ongeveer 18 jaar. Hij droeg een groene jas tot over de heupen. Verder had hij krulhaar en droeg hij een sikje.

Iets gezien?

De recherche is druk bezig met het onderzoek. Wij vragen getuigen zich te melden. Hebt u iets gezien van dit schietincident dan komen we graag met u in contact. Ook als u andere informatie hebt of camerabeelden uit de buurt horen we het graag. U kunt bellen met 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.