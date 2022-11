Rond 19.45 uur werd een medewerkster in de winkel geconfronteerd met de verdachte. Hij bedreigde haar met een steekvoorwerp en ging er met buit vandoor. De dader is vermoedelijk te voet gevlucht door de brandgang achter de woningen aan de Paladijnenweg. De politie onderzoekt de overval.



Van de verdachte is een summier signalement bekend:

Man, gekleed in een regenpak en over zijn gezicht een groenkleurige bivakmuts.

Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen van de overval of met mensen die op andere wijze over informatie beschikken. Er kan worden gebeld met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. Men kan ook melding maken via Meld Misdaad Anoniem. Bovendien kan informatie worden gedeeld via het Meldformulier op politie.nl

Mocht u beschikken over beeldmateriaal, dan wil de recherche dit graag hebben. U kunt de filmpjes zelf uploaden en met de politie delen via uploaden filmpjes