Politie zoekt getuigen van steekincident in Utrecht

Het slachtoffer komt vanochtend rond 08:45 uur aanfietsen over de Zambesidreef. Kort daarna komt hij in aanrijding met een man, waarop er een steekincident plaatsvindt.

De verdachte gaat er vervolgens op zijn zwarte damesfiets van door. De jongen is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De recherche doet onderzoek en is nog op zoek naar de verdachte.

Signalement

De recherche is op zoek naar een man met het volgende signalement:

Man

50-60 jaar

Donkergetinte huid

Kaal hoofd, stoppelbaardje

Hij draagt een lichtbeige lange jas

Kwam enigszins verward over

Iets gezien?

Ziet u iemand die voldoet aan het bovenstaande signalement? Bel dan 112. Heeft u camerabeelden waarop het incident te zien is, dan kunt u de beelden delen via onderstaand formulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanomniem.nl