Woningoverval Wassenaar in Team West en Opsporing Verzocht

Op maandagochtend 24 oktober rond 09.00 uur is een 72-jarige inwoonster uit Wassenaar in haar woning aan de Konijnenlaan overvallen. Bij deze woningoverval zijn naast de bewoonster ook drie huisschilders vastgebonden die bij haar aan het werk waren. De drie overvallers hebben daarna het hele huis doorzocht en zijn er met de buit waaronder sieraden vandoor gegaan. Rond 09.20 uur zijn de overvallers weer vertrokken met de bedrijfsbus van de schilders. Die is later weer teruggevonden op de Menkenlaan in Wassenaar. Daarna zijn de overvallers overgestapt in een bronskleurige VW Polo en vervolgens rechtsaf via de Menkenlaan in de richting van de N44 gereden. Deze vluchtauto is later aan het Lange Land in Zoetermeer aangetroffen. Uit onderzoek bleek deze vluchtauto in Zoetermeer te zijn gestolen. Op bewakingsbeelden is te zien dat de daders al vier uur voor de overval op een parkeerterrein aan de Menkenlaan aankwamen. Vanaf daar zijn de drie overvallers op een fiets vertrokken in de richting van de Rust en Vreugdlaan. De fietsen zijn later aangetroffen in de bosjes van de Koekoekslaan. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de fietsen en de vluchtauto. Ook worden er foto’s getoond van de weggenomen sieraden.

In team West komt daarnaast ook deze zaak voor het voetlicht:

Bankhelpdeskfraude drie keer dezelfde verdachte

In de zomer zijn in drie verschillende plaatsen mensen opgelicht via bankhelpdeskfraude, waarbij dezelfde verdachte in beeld kwam. Deze oplichtingen vonden plaats in Den Haag, Bodegraven en Waalwijk. De drie verschillende slachtoffers werden gebeld door zogenaamde bankmedewerkers die hen vertelden dat er iets mis was met hun rekening. Daarop kwam een zogenaamde medewerker aan de deur die de bankpassen in ontvangst nam. Kort daarop werd er met deze bankpassen gepind. Deze pintransacties vonden plaats op het Raadhuisplein in Bodegraven en aan het Bloemoordplein in Waalwijk. Ook werd er gepind in de Bankastraat in Den Haag, maar dan door een andere verdachte. In de uitzending worden beelden getoond van deze pinners.

Uitzendingen Team West en Opsporing Verzocht

Team West: iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Opsporing Verzocht: iedere dinsdag rond 20.30 uur op NPO2. Woensdag wordt het programma rond 13.20 uur herhaald op NPO2.