19-jarige onder bedreiging vuurwapen beroofd in Bergschenhoek

De beroving vond even na 17:30 uur plaats bij de speelplaats ‘Tuin Van Floddertje’. Het slachtoffer werd door drie lange, donker geklede en gemaskerde mannen verrast en bedreigd met een vuurwapen en een mes. Hij gaf het geld en het drietal ging er vandoor. Ze lieten de Berkelaar hevig geschrokken, maar ongedeerd achter. Een onderzoek in de omgeving leverde nog geen aanhoudingen op. Was u getuige en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via onderstaande mogelijkheden. Dat kan ook anoniem.