93-jarige dame uit Maassluis slachtoffer babbeltruc

Tegen 18:30 uur werd bij de nietsvermoedende vrouw aangebeld. Eén van de betrokken mannen drong de woning binnen met het verhaal ‘dat hij iets moest controleren’. Hij duwde het bejaarde slachtoffer opzij en doorzocht de woning. Een tweede man bemoeide zich ermee en het slachtoffer was zo overrompeld dat ze niet door had dat de ringen en halsketting die ze droeg, werden weggenomen. Toen de mannen weg waren, bleken ook een portemonnee en bankpassen gestolen. Toegesnelde agenten vingen de hevig geschrokken maar verder ongedeerde vrouw op. Een zoekslag in de directe omgeving heeft nog geen aanhoudingen opgeleverd.

Alle informatie die leidt naar de twee vermoedelijk licht getinte mannen is welkom. Heeft u nog niet met de politie gesproken? Heeft u camerabeelden uit de omgeving van het Vondelpark? Laat het ons weten.