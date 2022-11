Actiedag tegen illegaal lachgasvulbedrijf ‘s-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch - Dat het gebruik van lachgas voor veel ellende kan zorgen is geen nieuws. Maar tot het einde van dit jaar is de handel in en het bezitten ervan nog niet strafbaar gesteld. Wel is het verboden om zonder de juiste vergunningen lachgas van grote in kleine cilinders over te hevelen voor de verkoop aan particuliere gebruikers.