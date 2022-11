Bankhelpdeskfraudeurs aangehouden in Noord-Nederland

Wat is bankhelpdeskfraude?

Bij bankpashelpdeskfraude bellen fraudeurs mensen thuis op en doen zich voor als bankmedewerkers. Ze maken het slachtoffer wijs dat hun bankrekening niet meer veilig is. De fraudeurs bewegen slachtoffers om software te installeren op hun computer waardoor de fraudeurs op afstand mee kunnen kijken op de computer en/of handelingen kunnen uitvoeren. Daarna volgt bijvoorbeeld de vraag om het hele banksaldo met één of meer overboekingen zogenaamd ‘veilig te stellen op een kluisrekening’. Dat is dan uiteraard een rekening van de oplichter. In andere gevallen komt er zogenaamd iemand van de bank de pinpas ‘met spoed’ bij hen thuis ophalen en wordt de pincode ontfutseld. Daarna wordt het geld snel weg gepind.

Eerder onderzoek

Het onderzoek in deze zaak is gestart naar aanleiding van een eerder onderzoek van het cybercrimeteam Noord-Nederland. De verdachten zijn 20 jaar en komen uit Assen en Hoogezand. Beide mannen worden verdacht van computervredebreuk, oplichting, witwassen en het voorhanden hebben van niet-openbare persoonsgegevens. Twee slachtoffers hebben aangifte gedaan van de diefstal van in totaal tienduizenden euro’s.

Waar moet ik op letten?

Onthoud dat een bank nooit naar het saldo van een bankrekening zal vragen, ook niet als controlevraag. Ook zal een bank nooit vragen om geld over te maken naar een andere rekening, ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan namelijk niet. Ook zal een bank nooit vragen om antivirus of andere software te installeren. Weet dat een bank haar klanten nooit onder druk zal zetten om zo snel mogelijk te handelen. Komt een leidinggevende aan de lijn of word je teruggebeld door een zogenaamde collega? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit want meestal werkt de beller niet alleen.

Wat kan ik doen als ik gebeld word?

Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: verbreek de verbinding. Bel daarna zelf je bank via een algemeen bekend nummer en wacht tot je iemand aan de lijn krijgt. Op deze manier kun je controleren of datgene wat is verteld wel klopt.