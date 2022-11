Criminele organisatie in Amstelveen opgerold - Hoofdverdachte in Spanje aangehouden

Crimineel ondergronds bankieren en handel in verdovende middelen

De groepering wordt verdacht van het verplaatsen van grote hoeveelheden cash geld en de handel in verdovende middelen. De leden communiceerden met elkaar door middel van cryptocommunicatie. Het geld dat zij verplaatsten, lijkt afkomstig uit de handel in verdovende middelen. De groepering gebruikte constructies om het geld ‘wit’ te laten lijken en vervoerde het geld in verborgen ruimtes. Op deze manier verplaatste de groepering in een halfjaar tijd tientallen miljoenen euro’s. Daarnaast werden grote hoeveelheden verdovende middelen verhandeld.

Crimineel ondergronds bankieren

Het (ondergronds) verplaatsen van misdaadgeld is van cruciaal belang voor het laten draaien van de internationaal opererende georganiseerde misdaad. Crimineel ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij binnen een netwerk van ondergrondse bankiers en valutabrokers grote hoeveelheden contant geld worden verplaatst of omgezet in cryptovaluta. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Een ondergrondse bankier is daarmee een sleutelfiguur, een cruciale schakel, in de georganiseerde misdaad.

Speerpunt OM en politie

Het aanpakken en bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een speerpunt van de politie en het OM. De Dienst Landelijke Recherche en Dienst Landelijke Informatie Organisatie, onderdeel van de Landelijke Eenheid van de politie, en het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie ontwikkelden binnen de Taskforce Underground Banking een systeemaanpak voor het bestrijden van de meest ondermijnende internationaal opererende netwerken van ondergrondse bankiers en valutabrokers.