Busje met honderden kilo’s vuurwerk in Ede

Op de Verlengde Arnhemseweg in Ede werd de man gecontroleerd door de politie. Na de vondst in de bestelbus werd het vuurwerk vanzelfsprekend in beslag genomen. De man is aangehouden en verhoord.

Levensgevaarlijk

Met deze hoeveelheden zwaar, illegaal vuurwerk in een voertuig kun je gerust spreken van een rijdende bom. De aanpak van handel in (illegaal) vuurwerk heeft gezien de gevaarsetting hoge prioriteit bij politie en het Openbaar Ministerie. Bij zowel het vervoer, de opslag als het afsteken bestaan er grote risico’s.

Vermoedt u een illegale opslag van vuurwerk in de buurt, of bijvoorbeeld vuurwerkhandel? Twijfel niet en bel 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

^SV 2022505713