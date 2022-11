Drie doden bij aanrijding op N50

Rond 18.30 uur vond er aan de Sportlaan in Bedum (provincie Groningen) een geweldsincident in de relationele sfeer plaats waarbij het slachtoffer, een 39-jarige vrouw uit de gemeente Het Hogeland, ernstig gewelddadig is bejegend. De verdachte, een 41-jarige man uit de gemeente Het Hogeland, is er vervolgens vandoor gegaan. Hij werd verdacht van poging doodslag.

Aanrijding

De politie is een onderzoek gestart naar het geweldsincident en is op zoek gegaan naar de verdachte. De man werd even na 20:30 uur gespot op de A6 in Flevoland en ging er met hoge snelheid vandoor. Op de N50 bij Kampen is er daarop een aanrijding met een ander voertuig ontstaan. De verdachte zat alleen in zijn voertuig en is overleden. Daarnaast zijn de twee inzittenden van het andere voertuig overleden. Het betreft een man (68) en vrouw (67) uit Emmeloord. Zij hebben geen betrokkenheid bij het eerdere incident.

Rijksrecherche

Alle nabestaanden zijn door de politie in kennis gesteld van het zeer heftige incident. Omdat er sprake was van een achtervolging doet de Rijksrecherche onderzoek. In het belang van dat onderzoek zijn we terughoudend in het delen van verdere details.

^SV 2022510430